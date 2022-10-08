شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 8/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، السبت، الموافق 8/ 10/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: إلغاء عقوبة إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك فى نهائي بطولة أفريقيا، وفيريرا يعلن قائمة مواجهة فلامبو البوروندى وظهور الصفقات الجديدة.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندى.. وضم 5 صفقات جديدة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التى سيخوض بها مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرف على غيابات الزمالك عن مباراة فلامبو البوروندى بدورى الأبطال

استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، عدداً من اللاعبين من قائمة مواجهة فلامبو البوروندى المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيريرا يدرس الاعتماد على الزنارى فى دفاع الزمالك أمام فلامبو بعد إصابة الونش

زادت فرص مشاركة مصطفى الزنارى مدافع الزمالك الجديد، فى مواجهة فلامبو البوروندى المقرر إقامتها فى السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه فلامبو البوروندي بالزى الأزرق غدًا

عقد عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه البديل باللون الأزرق "القميص الأزرق، والشورت الأزرق"، فى حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

سموحة يعلن رسمياً ضم مدافع الزمالك محمود شبانة

أعلن نادى سموحة التعاقد مع محمود شبانة، مدافع نادى الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأنهى النادى إجراءات التعاقد مع اللاعب والاتفاق على كافة التفاصيل مع إدارة نادى الزمالك، ووقع شبانة عقود انضمامه للفريق السكندرى بحضور طارق العشرى المدير الفنى للفريق.

إلغاء عقوبة إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك فى نهائي بطولة أفريقيا