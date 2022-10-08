شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: هشام صلاح مصيره فى يد "الإدارة".. ونحتاج دعم الجبهة اليمنى للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إن مصير هشام صلاح الظهير الأيمن لسيد البلد بيد الإدارة، لافتا إلى أن زعيم الثغر يحتاج إلى دعم الجبهة اليمنى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

أكد مانولوفيتش، خلال تصريحات صحفية، أنه راض عن معسكر الفريق الذى انتهى اليوم السبت بالإسكندرية، وتتخلله مواجهة سموحة وديا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، موضحا أنه قام بتجربة أكبر عدد من اللاعبين ووقف على مستواهم الفني والبدنى.

وأوضح المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى أنه يشعر بالاطمئنان على كتيبة زعيم الثغر بعد الصفقات القوية التي تم التعاقد معها، فضلاً عن تقديمهم مستوى جيد خلال فترة المعسكر المغلق يبشر بالخير قبل بدء الموسم الجديد المقرر انطلافه 18 أكتوبر الجاري.

وكشف زوران أنه يملك ثنائى أفريقى قوى في الخط الأمامى لفريق الاتحاد السكندرى متمثل في الأنجولى مابولولو والوافد الجديد النيجيري أوستين أموتو، لافتا إلى المنافسة ستكون قوية بين الثنائى لحجز مكان في التشكيل الأساسي، مشيرا إلى أن هذا يصب في مصلحة الفريق ومن الممكن الاعتماد على الثنائى مع بعضهما.

وتحدث الصربي مانولوفيتش عن قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد المقرر سحبها غدا الأحد، موضحا أنه يحترم جميع الفرق ولكنه يتمنى الابتعاد في ضربة البداية عن مواجهة الأهلى والزمالك وبيراميدز، لكنه أكد في ذات الوقت استعداد لاعبيه لمواجهة أي فريق.