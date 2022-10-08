شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو علي: فيفا يخطر المصري رسميا بغلق ملف مستحقات الشعباني وباستئناف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلالها بغلق ملف مستحقات المدير الفني الأسبق للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، التونسي معين الشعباني.

جاء ذلك بعد قيام مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، اليوم السبت، بسداد مستحقات الشعباني لدى النادي المصري، والتي كان قد حُكم له باستحقاقها، نتيجة قيام مجلس إدارة النادي المصري السابق بفسخ تعاقده من طرف واحد.

كما أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي المصري في خطابه أيضًا برفع إيقاف القيد عن النادي المصري لثلاث فترات قيد نتيجة التأخر في سداد مستحقات الشعباني.

صرح بذلك الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والذي أكد أنه قد تم بذل جهد خارق خلال الساعات الأخيرة للتغلب على مشكلة وقف القيد، خاصة في ظل انتهاء فترة القيد لفترة الانتقالات الصيفية بعد أقل من 48 ساعة.