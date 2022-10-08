شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظر شكوى الصباحى بسبب استبعاده من قائمة الحكام الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة الشكوى الرسمية التى تقدم بها الحكم محمد الصباحي، بسبب استبعاده من القائمة الدولية للحكام، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة قبل أيام.

وأكد الصباحي، في وقت سابق، أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء استبعاده من القائمة الدولية للحكام بعد استبعاده فى الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه يتمسك بالحصول على حقِّه فى هذه الأزمة قائلا، "فوجئت باستبعادى من القائمة الدولية للحكام، وتحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة من أجل تصحيح الأوضاع، ووعدنى بالحديث مع مارك كلاتينبرج الفترة المقبلة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الحكام الدوليين لموسم 2022 - 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

"حكام ساحة": إبراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، شاهنده المغربي، نورا سمير، محمود ناجي.

حكام مساعدون": محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، هاني عبدالفتاح، يارا عاطف، منى عطالله، جمالات أحمد، مي حسن.

وحكام"VAR ": محمود أبو الرجال، طارق مجدي، وائل فرحان، حسام عزب، عمرو عبدالرحيم، محمود الدسوقي.

"حكام الكرة الشاطئية": هاني العراقي، أحمد نوفل، وائل شعبان، إبراهيم محجوب.

"حكام كرة الصالات": "محمد حسن، واحمد جمال، وعاطف حسين، ومبروك نبيل".