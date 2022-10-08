شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على هلال الساحل السودانى 2 / 0 فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على هلال الساحل السودانى بنتيجة 2/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدفى بيراميدز فخر الدين بن يوسف، ومصطفى فتحى، ويعد هدف مصطفى هو الأول له مع الفريق السماوى بعدما انضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة من التعاون السعودى.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: محمود وادي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - هشام محمد - دودو الجباس - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - أحمد سامي، فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 15 من الشهر الجارى على ملعب الدفاع الجوى أيضًا، بعدما وافق الفريق السودانى على إقامة المباراتين فى القاهرة.