مصطفى فتحى يسجل أول أهدافه مع بيراميدز فى شباك هلال الساحل السودانى

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القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى فتحى، صانع ألعاب بيراميدز، أول أهدافه مع الفريق السماوى فى شباك هلال الساحل السودانى، ليضيف الهدف الثانى لفريقه فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانضم مصطفى فتحي لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

وكان فخر الدين بين يوسف سجل هدف تقدم بيراميدز على هلال الساحل فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - هشام محمد - دودو الجباس - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - أحمد سامي، فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر.