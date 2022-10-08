الامارات | رباعية لخيول الإمارات في ثاني أيام «دبي لأبطال المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول الإمارات، أربعة انتصارات، في ثاني أيام مهرجان «دبي لأبطال المستقبل» الذي أسدل الستار عنه اليوم السبت على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ويعد قمة الموسم الذهبي في بريطانيا لخيول عمر السنتين، ويتحول من خلاله الفائزين إلى منافسين بارزين على ألقاب السباقات الكلاسيكية الكبرى للموسم المقبل.

وجاءت ثلاثة من الانتصارات الإماراتية الأربعة، بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، قبل يذهب الانتصار الرابع إلى شعار «شادويل» وإشراف المدرب أوين بوروز وقيادة الفارس جيم كراولي.

واستهل المهر «فلاينغ أونورز» أولى انتصارات «غودولفين» في اليوم الثاني، بانتزاعه لقب الشوط الافتتاحي «غودولفين فلاين ستارت زيتلاند ستيكس» المخصص لخيول من عمر السنتين للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2000 متر، قبل أن يضيف زميله «سيلفر نوت» الانتصار الثاني بفوزه في «تحدي أوتوم ستيكس» لخيول السنتين للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة الميل (1600 متر) عشبي، وليكمل «ديزرت أوردر» ثلاثية الشعار الأزرق الملكي الشهير بفوزه في الشوط السادس «تو دارب هوت نيرسري» لخيول الهانديكاب لمسافة 1400 متر.

وأضاف المهر «ألف ليلة وليلة» لـ «شادويل» رباعية الفوز الإماراتية، بتتويجه بلقب الشوط الختامي «مسار دارلي ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1800 متر.

وعززت خيول الدولة غلتها على مدار يومي مهرجان «دبي لأبطال المستقبل»، إلى سبعة انتصارات من أصل الأشواط الـ 15 التي امتد عليها المهرجان، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي أمس، تسجيل جياد «غودولفين» لثلاثة انتصارات، حملت توقيع المهر «النافر» المتوج بلقب «أولد رولي كب» المخصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 2400 متر، وابتع بفوز المهرة «دريم أوف لوف» بلقب «غودولفين ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 مت عشبي، واستكملت بتتويج المهرة «كريتيف فلير» بلقب «برايد ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2000 متر.