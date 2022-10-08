شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يصعق ساوثهامبتون ويرتقي للصدارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق مانشستر سيتي فوزا مهما على حساب نظيره ساوثهامبتون بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جواو كانسيلو مع الدقيقة 20، وأضاف الهدف الثاني فيل فودين في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 49 سجل رياض محرز هدفا رائعا ليعزز النتيجة للسيتي بالهدف الثالث.

ومع الدقيقة 65 سجل النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الرابع.

بهذه النتيجة، وصل رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 23 محتلا المركز الأول، خلف آرسنال صاحب الـ21 نقطة.

ويأتي ساوثهامبتون في المركز 16 برصيد سبع نقاط بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، ما زاد الضغط على المدرب رالف هازنهوتل.

تشيلسي يتخط وولفرهامبتون

هز كاي هافرتس وكريستيان بوليسيك وأرماندو بروخا الشباك لينتصر تشيلسي 3-صفر على ضيفه وولفرهامبتون واندرارز المتعثر، على استاد ستامفورد بريدج، اليوم السبت، ويحقق أول فوز على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدرب الجديد غراهام بوتر.

وتغلب تشيلسي على مضيفه كريستال بالاس في اللحظات الأخيرة في أول مباراة مع بوتر، قبل أن يسحق ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وواصل انتصاراته على ولفرهامبتون، الذي سبق أن أقال مدربه، بنتيجة عكست هيمنته على المباراة.

وسدد تشيلسي 12 كرة في الشوط الأول منها أربع كرات على المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة، لكن كل ذلك لم يأت ثماره بعد إهداره العديد من الفرص وتألق الحارس جوزيه سا.

ونجح هافرتس في منح صاحب الأرض التقدم بضربة رأس في نهاية الشوط الأول عندما لم يستطع سا البعيد عن مرماه التعامل مع ضربة رأس مرت من فوقه إلى داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من ميسون ماونت.

وأهدر بوليسيك عدة فرص، وسدد كرة أبعدها سا بصعوبة في الشوط الأول، لكنه هز الشباك بعد عشر دقائق من الاستراحة بعدما تبادل تمرير الكرة مع ماونت قبل أن يضعها من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته.

ولم يشكل وولفرهامبتون أي خطورة، وسجل بروخا الهدف الثالث بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش في أمسية مثالية للمدرب بوتر.