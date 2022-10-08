شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سلة الأهلى: لن نفرط فى الاحتفاظ بلقب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور الثاني من البطولة العربية للأندية المقامة فى الكويت، بعد الفوز الكبير والمستحق على فريق الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71 فى المباراة التى أقيمت اليوم.

وقال إيهاب أمين، إن فريق «رجال سلة الأهلي» خاض مواجهات قوية فى الدور الأول، ونجح فى تصدر مجموعته بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى جميع المباريات.

وأشار أمين إلى أن الجهاز الفني فرض حالة من التركيز الشديد على الجميع، فى ظل قوة وصعوبة البطولة، مؤكدًا أن «رجال سلة الأهلي» لن يفرط فى اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وحرص إيهاب أمين على توجيه الشكر لجماهير الأهلي فى الكويت على مساندتها للفريق، مؤكدًا أن كل لاعب سيبذل أقصى ما لديه من أجل إسعادهم باللقب.

من جهته قال أحمد مهيب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، إن جماهير الأهلي بالكويت تمنح الفريق دوافع كبيرة للفوز بلقب البطولة العربية للأندية، وظهر ذلك جليًّا في جميع المباريات التى خاضها الفريق في البطولة حتى الآن، خاصة مباراة الرياضي اللبناني اليوم التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 88-71 ليتأهل إلى الدور القادم بالعلامة الكاملة.

وأشار مهيب إلى أن تواجد جماهير الأهلي في المدرجات وحماسهم الشديد يزيد من إصرار اللاعبين على الاحتفاظ باللقب الذي توج به «رجال سلة الأهلي» في الموسم الماضي.

وأضاف مهيب أن «رجال سلة الأهلي» يعي جيدًا صعوبة المواجهات المقبلة، و الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش حريص على تجهيز اللاعبين لمواجهة كل الاحتمالات في البطولة.

وشدد أحمد مهيب على أن لقب البطولة مهم للغاية للجهاز الفني ولاعبي «رجال سلة الأهلي» وجماهير النادي في موسم يسعى الجميع إلى أن يكون تاريخيًّا بالفوز بكل الألقاب.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.