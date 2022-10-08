شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعادل مع سموحة سلبيا فى ختام معسكره بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الاتحاد السكندرى مع سموحة سلبياً فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، فى إطار استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى.

واطمأن الصربي زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على معظم العناصر الأساسية لسيد البلد والصفقات الجديدة كما منح الفرصة كاملة للبدلاء للوقوف على مستواهم الفني.

ووقع اختيار زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال معسكر الإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم.

ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فاز على سموحة بهدف نظيف ودياً في المباراة التى جمعتهما بالأمس، الجمعة، فى إطار استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى.