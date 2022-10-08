شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى تونس.. تقسيمة فى وسط الملعب والتركيز على الجانب الخططى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي فى تونس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والذى يستضيف مباراته أمام الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر غد بتوقيت القاهرة، فى إياب الدور التمهيدي الثانى الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

قبل انطلاق المران، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث فى الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة غد.

وخاض الفريق فقرات متنوعة من التدريبات فى ختام استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري، حيث بدأ بتدريبات إحماء ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة فى وسط الملعب بمشاركة حارسين.

وخاض ثلاثى حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون قبل مشاركتهم فى تقسيمة الكرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في تونس كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.