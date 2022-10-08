شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الخماسى الحديث يحقق ذهبية الفرق.. والجندى يحصد الفضية ببطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للخماسي الحديث للناشئين ذهبية منافسات الفرق وأحرز محمد الجندي فضية الفردى ببطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة، والتى تستضيفها مدينة زيلونا جولا البولندية في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر.

وأحرزت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل بعد أن احتلوا المركز الأول برصيد 4466 نقطة وجاء في المركز الثاني منتخب فرنسا والميدالية الفضية برصيد 4110 نقطة وفي المركز الثالث منتخب المجر في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 4148 نقطة.

كما نجح محمد الجندي في الفوز بفضية منافسات الفردي بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 1512 نقطة وأحرز الميدالية الذهبية المجري ميهالي كوليزار برصيد 1516 نقطة بينما أحرز الميدالية البرونزية الفرنسي ليو بوريس برصيد 1504 نقطة.

وتتكون البعثة المصرية من الجهاز الفني والإداري والذي يضم كل من: أنس عبد السلام رئيسا للبعثة وياسر حفني المستشار الفني والمدير الرياضي وعمرو سيد المدير الفني للناشئين ومحمد الصباحي مدرب السلاح وديفيد عبد الملاك مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية وهشام سليمان مدرب الجري وإبراهيم سكر مدرب الرماية ومحسن حسني طبيب المنتخب ومحمود سند إداري البعثة.

بينما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات : محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل ونور الدين كريم ويوسف قرني وأميرة قنديل وملك اسماعيل وزينة عامر وهانيا أبو بكر.