شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى تونس يزور بعثة الأهلي قبل مواجهة اتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة الموجودة فى تونس، السفير إيهاب فهمي سفير مصر فى تونس، والذى حرص على زيارة البعثة اليوم بمقر الإقامة فى سوسة، لدعم المارد الأحمر بل مواجهة الاتحاد المنستيري، التي تقام فى الرابعة عصر غد الأحد على المركب الرياضي مصطفى بن جنات في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض اليوم مرانه الختامي فى تونس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والذي يستضيف مباراته أمام الاتحاد المنستيري، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة غد.

وخاض الفريق فقرات متنوعة من التدريبات في ختام استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري، حيث بدأ بتدريبات إحماء ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.