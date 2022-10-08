شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على هلال الساحل السودانى بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين هلال الساحل السودانى وبيراميدز بتقدم الفريق السماوى بهدف دون رد، سجله فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 5 من المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الدفاع الجوى، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحصل أسامة جلال على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط بعشر دقائق.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - هشام محمد - دودو الجباس - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - أحمد سامي، فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر.