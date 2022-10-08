شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تدخل التاريخ بقائمة فوربس لأفضل الملهمين العرب تحت 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها للشباب الملهمين والمؤثرين فى الوطن العربي تحت 30 عاما، وجاء ضمن القائمة دينا مشرف بطلة أفريقيا فى تنس الطاولة.

وجاءت دينا مشرف فى المركز رقم 29 عالميا عقب فوزها بذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الماضى، بعد الفوز على زميلتها بالمنتخب يسرا أشرف حلمي بنتيجة 4 – 0.

من جانبها أعربت دينا مشرف، فى تصريحات صحفية، عن سعادتها بترشحها فى هذه القائمة مؤكدة أنها تسعى بكل قوة لمواصلة إنجازاتها على المستوى الشخصى.