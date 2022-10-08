الأهلى يهزم الرياضى اللبنانى 88 / 71 ويصعد لربع نهائي البطولة العربية للسلة

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى على الرياضى اللبنانى بنتيجة 88 / 71 فى ثالث جولات البطولة العربية للسلة، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى،

محمد يوسف

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