شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الرياضى اللبنانى 88 / 71 ويصعد لربع نهائي البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى على الرياضى اللبنانى بنتيجة 88 / 71 فى ثالث جولات البطولة العربية للسلة، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى،
وصعد الأهلى لربع النهائي بعد الفوز فى المباريات الثلاث الأولى بالبطولة.
ويتواجد فريق رجال سلة الأهلى بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة
قائمة الفريق بالبطولة تضم كلا من سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.
ويترأس بعثة الفريق فى البطولة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى.
ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى والذى يقع في مجموعة أخرى.