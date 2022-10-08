شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فلامبو البوروندي بالزى الأزرق غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه البديل باللون الأزرق "القميص الأزرق، والشورت الأزرق"، فى حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

بينما يرتدي فريق فلامبو زيه باللونين الأبيض والأزرق، ويرتدى حارس مرماه قميصا باللونين الأحمر والأبيض والشورت الأسود.

وتم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء، ومنح الفريق البوروندي 150 دعوة.

وحضر الاجتماع كل من: أحمد حسني المدير الإداري وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة، وإبراهيم زارع إداري الفريق ومصطفى ميلا مسئول المهمات.