باهر المحمدي يرد على موقفه من الرحيل بـ6 رسائل للكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

رد باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي، على التصريحات التي أدلى بها يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي، بعدما أعلن الأخير موافقته على رحيل اللاعب حال تلقيه عروضًا.

وقال الكومي في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم السبت، إن باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي يرغبان في الرحيل عن القلعة الصفراء في الصيف الحالي.

ورد المحمدي على تصريحات الكومي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

١- رغبتي الأولى دائمًا هيّ الاستمرار في نادينا الحبيب "الإسماعيلي" بالرغم من العروض التي تأتيني.

٢- قام النادي الاسماعيلي بتقديري ماديًا بشكل مرضي في عقدي الحالي ولكن ظروف النادي المالية تحول دون التزامه بسداد المستحقات في مواعيدها.

٣- مستحقاتي المتبقية لدى النادي من الموسم الماضي اثنين مليون وثمانمائة ألف جنية.

٤- اضطررت لبيع سيارتي لإكمال مصاريف زواجي.

٥- بالرغم مما سبق لم أطلب من أي مسئول في النادي الرحيل وأؤكد رغبتي في الاستمرار مع النادي، ويشهد على ذلك خالد زين ووليد شعيب وحسني عبد ربه.

٦- السؤال المهم "هل الضائقة المالية للنادي الإسماعيلي هي التي ستضطره لبيع لاعبيه ؟" الاجابة عند مجلس الإدارة.