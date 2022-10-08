تشافي يكشف مصير جريزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

ألمح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني إلى توصل ناديه لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو بعقد نهائي.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة وأتلتيكو اتفقا على انتقال جريزمان إلى أتلتيكو بعقد نهائي بدلا من عقد إعارة مقابل 19 مليون و900 آلف يورو (19 مليون و300 آلف دولار).

وعاد جريزمان إلى أتلتيكو بعقد إعارة لمدة عامين في العام الماضي، مع وجود بند يسمح لأتلتيكو بضم المهاجم الفرنسي بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو في عام 2023، حال تحقق الشروط المتفق عليها.

وكانت الشروط المتفق عليها تقتضي مشاركة جريزمان في 30 دقيقة على الأقل، غير متضمنة الوقت بدل الضائع، في كل مباراة من مباريات أتلتيكو، ولكن النسبة الدقيقة لمشاركة اللاعب الفرنسي غير معلومة، حيث حددتها تقارير إعلامية بنحو 80% من النسبة المتفق عليها بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن نسب مشاركته لا تتجاوز 50% من النسبة المتفق عليها.

وكان الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو يتعامل بحرص مع الدقائق التي يشارك فيها جريزمان، لتجنب الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد مع برشلونة.

وشارك جريزمان في مباراتين بالكامل هذا الموسم بالدوري الإسباني، بينما لم تتجاوز نسبة مشاركته في المباريات الست الأخرى حاجز الـ30 دقيقة في كل مباراة.

ويبدو أن خطة سيميوني نجحت، من خلال تخفيض قيمة الصفقة مع برشلونة، ولكن لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية اليوم السبت "النادي أخبرني أنهم توصلوا لاتفاق، لكنه ليس رسميا".

وأضاف "إذا تم التوصل لاتفاق، فإن جميع الأطراف ستكون سعيدة، أتمنى الأفضل للاعب".