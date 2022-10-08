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بثنائية كوريا.. أتلتيكو مدريد يعبر جيرونا ويقتحم المربع الذهبي لليجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على جيرونا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بمسابقة .

وأقيمت مباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا على ملعب "ميتروبوليتانو" في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني للموسم الجاري.

وسجل أنخيل كوريا هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقتين 5 و48، بينما أحرز رودريجو ريكيلمي هدف جيرونا الوحيد.

وبهذه النتيجة، يقتحم أتلتيكو مدريد المربع الذهبي مؤقتًا بالوصول إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بينما يقع جيرونا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

وخاض الروخي بلانكوس 8 جولات في الليجا حتى الآن، فاز في 5 مباريات، وخسر مواجهتين، وتعادل في لقاء وحيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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