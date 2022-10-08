تشيلسي يفوز وليستر يسقط مجددًا.. ونيوكاسل يسحق برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق تشيلسي فوزًا مستحقًا على نظيره ولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وكانت تلك المباراة، هي الأولى للذئاب، بعد إقالة مدربهم البرتغالي برونو لاج، بينما حقق أزرق العاصمة لندن، فوزه الثالث تواليا بمختلَف المسابقات تحتَ قيادة مدربه الإنجليزي الجديد جراهام بوتر.

وشهدت المباراة، عودة الإسباني صاحب الأصول البرازيلية، دييجو سيلفا، لملعب ستامفورد بريدج، لكنه ارتدى هذه المرة القميص الأصفر الخاص بالذئاب، وعلى الرغم من ذلك، تلقى تحية كبيرة من جانب جماهير البلوز، أثناء خروجه.

أحداث المباراة

بداية قوية لأصحاب الأرض، وفرصة أولى خطيرة على مرمى الضيوف، بعد تسديدة من جالاجير، مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة الثانية.

رد سريع من الضيوف، عن طريق انطلاقة قوية من آداما تراوري، انتهت بتمريرة لدييجو كوستا، الذي لعب كرة عرضية خطيرة أنقذها دفاع تشيلسي وأنهى الخطورة.

سدد موتينيو ركلة ثابتة على مرمى كيبا الذي تصدى ببراعة لكرة البرتغالي.

كاد تشيلسي أن يتعادل بهجمة قوية انتهت بتسديدة صاروخية من روبن لوفتس تشيك، لكنها مرت فوق العارضة.

أهدر بوليسيتش هدف محقق لتشيلسي في الدقيقة التاسعة والعشرين، بعد رأسية ضلت طريق الشباك.

وأنقذ سا مرمى فريقه من هدف محقق جديد عبر بوليسيتش أيضًا الذي سدد كرة رائعة بعد مرور نصف ساعة على صافرة بداية اللقاء.

وفي الثانية الأخيرة من الشوط، أرسل ميسون ماونت عرضية رائعة حولها هافرتز برأسية مدهشة في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

بعد 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، عزز بوليسيتش النتيجة للبلوز بهدف تاني رائع بعد انفراده بحارس ولفز.

وقبيل النهاية، سجل بروخا هدف ثالث لتشيلسي، ليؤكد الفوز وينهي المباراة تمامًا، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم لـ16 نقطة، فيما توقف رصيد الضيوف عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز نيوكاسل على ضيفه برينتفورد، بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع نيوكاسل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 10 نقاط في المركز الـ12.

فيما خسر ليستر سيتي أمام مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، ليقفز بورنموث للمركز الثامن برصيد 12 نقطة، ويتوقف ليستر عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.