فريقان يمكنهما ضمه.. هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليًا بأصعب المواسم في مسيرته مع الساحرة المستديرة وهو ما زاد من الأقاويل والشائعات حول مستقبله مع الشياطين الحمر.

ولم يحصل رونالدو سوى على عدد قليل من دقائق اللعب مع يونايتد تحت قيادة إريك تين هاج، حيث لم يبدأ النجم البرتغالي سوى مباراة واحدة كأساسي هذا الموسم مُسجلًا هدفًا واحدًا فقط.

وأراد كريستيانو مغادرة مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يحدث، كما كان هناك حديثا عن رحيله في يناير المقبل.

مستقبل كريستيانو رونالدو

وبات مستقبل النجم البرتغالي غامضًا، فلا يعرف أحد المصير النهائي لأحد أساطير كرة القدم؟.

ووفقًا لتقرير شبكة "ESPN" العالمية، فإنه لا يوجد فريق في أوروبا يرغب في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وربطت التكهنات في الصيف بين رونالدو وعدة أندية في أوروبا بما في ذلك تشيلسي ونابولي وبايرن ميونيخ، لكن يونايتد لم يتلق أي عرض من أي نادٍ في القارة العجوز.

وهو ما فتح الباب أمام استمرار كريستيانو في صفوف مانشستر يونايتد، لأنه ليس هناك بديلًا آخر، فمن الواضح أنه لا يوجد نادٍ يريده من كبار أوروبا.

وطرحت صحيفة "ماركا" الإسبانية سؤالًا حول هل حان الوقت لكي يفكر رونالدو في الانتقال إلى الدوري الأمريكي؟.

الدوري الأمريكي كثيرًا ما شهد انضمام العديد من نجوم كرة القدم البارزين، خاصة في أواخر عمرهم مع الساحرة المستديرة.

وسبق وأن لعب الأسطورة البرازيلية بيليه في الدوري الأمريكي، وفرانز بيكنباور، وديفيد بيكهام، وزلاتان إبراهيموفيتش.

وكان أحدث المنضمين للدوري الأمريكي هو الإيطالي جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الإيطالي السابق.

فريقان يمكنهما التعاقد مع رونالدو

وذكرت "ماركا" في تقرير لها أنه إذا قمنا بتحليل أي الفرق من بطولة "MLS" لديها القدرة على التعاقد مع أحد أكبر لاعبي كرة القدم في التاريخ، فلا يوجد سوى فريقين، الأول هو الخيار الأكثر وضوحًا، لوس أنجلوس جالاكسي وهو ما يتيح له الفرصة من جديد للعب مع خافيير هيرنانديز.

وهناك نادٍ آخر يمكن أن يكون الفريق الذي يملكه ديفيد بيكهام (إنتر ميامي)، وهناك نيويورك سيتي خيارًا آخر ولكن علاقاتهم مع مانشستر سيتي قد تمنع حدوث ذلك.

ومن جانبه، كشف بيدرو ألميدا خبير برتغالي متخصص في الانتقالات أنه حدث اتصال من جانب بيكهام مع رونالدو لمعرفة إمكانية أن يلعب النجم البرتغالي في إنتر ميامي الأمريكي في انتقالات يناير المقبلة.

في النهاية، هل تُغري فكرة اللعب في الدوري الأمريكي كريستيانو رونالدو أم تستمر رحلة النجم البرتغالي في أوروبا؟