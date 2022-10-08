مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون بالأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا عريضًا على حساب فريق ساوثامبتون بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الأسبوع العاشر بمسابقة بريميرليج.

السيتي انتظر فقط 20 دقيقة من أجل تسجيل الهدف الأول الذي جاء عن طريق الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 32، عزز فيل فودين النتيجة لصالح السيتي بالهدف الثاني لينتهي أحداث الشوط الأول عند نتيجة (2-0).

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي مهرجان أهدافه ليسجل الهدف الثالث عن طريق رياض محرز في الدقيقة 49.

إيرلينج هالاند انتظر حتى الدقيقى 65 ليسجل هدف فريقه الرابع لينتهي اللقاء بتفوق أصحاب الأرض بأربعة أهداف دون رد.

هالاند وصل إلى هدفه رقم 15 خلال الموسم الحالي (2022-2023) ليواصل الهداف النرويجي ابتعاده في صراع صدارة الهدافين.

ويأتي هاري كين في المركز الثاني، حيث سجل مهاجم توتنهام هوتسبير سبعة أهداف.

بهذه النتيجة يكون مانشستر سيتي وصل إلى النقطة 23 في صدراة الدوري مؤقتًا بفارق نقطتين عن آرسنال والذي تراجع عن المركز الثاني.

آرسنال سيكون أمامه مباراة مهمة خلال هذه الجولة عندما يستقبل ليفربول، غدًا الأحد، على ملعب "الامارات" في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلعب السيتي الجولة المقبلة ضد ليفربول، يوم الأحد المقبل في قمة الأسبوع الـ11.

في المقابل، تلقى ساوثامبتون الخسارة السادسة له هذا الموسم ليتراجع للمركز الـ16 برصيد سبع نقاط.