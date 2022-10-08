تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تونس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والذي يستضيف مباراته أمام الاتحاد المنستيري.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد المنستيري في المباراة المقرر لها في الرابعة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة في إياب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل انطلاق المران على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة المنستيري.

وخاض الفريق الأحمر فقرات متنوعة من التدريبات في ختام استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري، حيث بدأ بتدريبات إحماء ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.