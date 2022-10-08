مرموش يشارك في تعادل فولفسبورج أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك الدولي المصري عمر مرموش، المحترف في صفوف فولفسبورج في تعادل فريقه أمام أوجسبورج، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف لكل فريق، في الجولة التاسعة بالدوري الألماني.

وتقدم فريق فولفسبورج بالهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب يانيك غير هاردت.

ومع حلول الدقيقة 55 تمكن اللاعب روبرت جومني من إدراك التعادل لفريق أوجسبورج.

وشهدت المباراة 9 بطاقات صفراء، حيث نال لاعبو أوجسبورج 5 بطاقات بينما كان للاعبي فولسبورج 4 اخرى.

وشارك عمر مرموش كأساسي مع فريق فولفسبورج حتى خرج مع حلول الدقيقة 75 ودخل بدلا منه اللاعب لوكاس نميتشا.

وبتلك النتيجة، رفع اوجسبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل فولفسبورج إلى النقطة التاسعة بالمركز الثالث عشر.