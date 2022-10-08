رسميًا.. إنبي يتعاقد مع بيكيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أعلن نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، التعاقد مع الدولي الأثيوبي شيمليس بيكيلي قادمًا من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد نادي إنبي، أن صاحب الـ31 عامًا انتقل إلى صفوف النادي البترولي في صفقة انتقال حر، حيث وقع بيكيلي لمدة موسمين.

ويمتلك بيكيلي عدة تجارب في دوري We المصري بداية من صفوف بتروجيت ثم مصر المقاصة والجونة الذي انتقل إلى صفوفه في صيف 2021.

وخاض بيكيلي 73 مباراة دولية بقميص منتخب إثيوبيا استطاع من خلالها أن يسجل 12 هدفًا.

ولعب بيكيلي 15 مباراة بمسابقة دوري We المصري خلال الموسم الماضي (2021 - 2022) إلا أنه لم يسجل أي هدف مقابل صناعته هدفًا حاسمًا فقط.