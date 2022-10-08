"دوّن عليه آية الكرسي".. بطل الكيك بوكسينج بدر هاري يُثير الجدل بقميصه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أثار البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج، المغربي الهولندي بدر هاري الجدل، بعد نشره القميص الرسمي الذي سيخوض به نزاله أمام الهولندي أليستير أوفريم.

وجاء القميص الرسمي الذي نشره صاحب الـ 37 عامًا، مدوّناً عليه آية الكرسي من القرآن الكريم.

وعلل هاري، بحسب تقارير صحفية سر تدوين آية الكرسي على الزي، بأن الإسلام يعد ركيزة في حياته، وأنه لم يكن ليحقق مساره الحافل بالإنجازات دون مساعدة الله، مؤكدا أن هذه الآية تحميه روحيا وجسديا.

وقال الملاكم ذو الأصل المغربي:"آية الكرسي غالبا ما تتلى من قبل المسلمين قبل أي سفر لحمايتهم، وهي ما ستساهم في فوزي على غريمي الهولندي".