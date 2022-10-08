شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد بعد تمديد عقده: حكايتى مع بيراميدز مستمرة ولسه منتهتش "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز، عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق السماوى لموسم جديد ينتهى فى 2024، مشيرا إلى أن بدايته الحقيقية هنا وكلنا أمل وطموح فى غدا، وقال السعيد، فى فيديو نشرته المنصات الرسمية لبيراميدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنا فاكر أول يوم لى هنا وفاكر أول جول وأول فرح وأول رحلة أفريقية مع بيراميدز، وأول نهائي اللى اتعلمنا منه عشان نرجع أقوى".



عبد الله السعيد



عبد الله السعيد بتيشيرت بيراميدز

وأضاف السعيد، "عدت سنين وعشت لحظات كتير حلوة وصعبة بس بتعدي عشان كلنا أمل وطموح في بكرة، حكاية نادي الـ100 اللي بدأت من أول جول لحد الـ122 ولسه بنكمل، الحكايات كتير وبتكتب لكن الحكاية الحقيقية بتتكتب هنا ودلوقتي، حكايتى مع بيراميدز مستمرة ولسه ما انتهتش".

ونجحت إدارة نادى بيراميدز، اليوم السبت، فى إتمام إجراءات تمديد تعاقد قائد الفريق عبد الله السعيد لمدة موسم إضافى، فى إطار سعى إدارة النادى للحفاظ على أهم نجوم فريق الكرة، والركائز الأساسية.

ووفقا للعقد الجديد الذى وقعه عبد الله السعيد مع نادي بيراميدز، فإن قائد النادى مستمر مع الفريق حتى عام2024، وهو ما سبق ونشره الخليج 365.



عبد الله السعيد هو أحد أهم لاعبي كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء مع المنتخب المصري أو الأندية، حيث يعتبر من اللاعبين القلائل الذين دخلوا نادي المائة في الدوري المصري الممتاز ورفع رصيده مؤخرا من الأهداف في الدوري إلى 119 هدفا.

ويمتلك السعيد في رصيده الدولي مع منتخب مصر الأول، 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف، وكانت أولى مبارياته بقميص الفراعنة أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس العالم، وذلك في شهر يونيو من عام 2008.