شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يؤدى مناسك العمرة مع زوجته بعد غيابه عن رحلة فيوتشر لمواجهة كالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، غيابه عن بعثة الفريق الموجودة حاليا فى ليبيريا استعدادا لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واصطحب زوجته لأداء مناسك العمرة.

ونشر جنش عبر حسابه على إنستجرام صورا برفقة زوجته من أمام الكعبة وعلق: "الحمد لله".

جنش غاب لفترة عن تدريبات فيوتشر بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها، عقب دخوله في مشادة مع أحمد رفعت زميله السابق بالفريق، بعد نهاية مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية أمام بول الأوغندي وللتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأعلن نادي الوحدة الإماراتي، تعاقده مع أحمد رفعت صنع ألعاب فيوتشر، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر: تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بأستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري الشقيق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قيد أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر، في قائمة نادي الوحدة بالموسم الجديد، وذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن اتمام اللاعب لتعاقده مع فريقه الجديد على سبيل الإعارة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره كالون إف سي يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية.