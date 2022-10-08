شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يقرر إيقاف ثنائى يد الزمالك والأبيض يستأنف على العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد إيقاف ثنائى الزمالك حسن قداح لاعب الفريق وأحمد رمضان هتلر المدرب، وتوقيع غرامة مالية على الثنائى، وذلك قبل ساعات قليلة من خوض نهائي بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقرر الاتحاد الأفريقي إيقاف حسن قداح لاعب الفريق مباراتين وأحمد رمضان هتلر مدرب الفريق 3 مباريات، ليتأكد غياب قداح عن تشكيل الزمالك فى نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد غدا الأحد أمام الترجي.

وتقدم نادي الزمالك باستثناف على العقوبة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، طالب خلاله بإلغاء عقوبة الإيقاف والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط، ليتمكن قداح من المشاركة فى نهائي بطولة أفريقيا بشكل طبيعى.

ويترقب نادي الزمالك إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد نتيجة الاستئناف بشكل رسمي مساء اليوم.