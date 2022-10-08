شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل رئيساً لنادى غزل المحلة بعد استقالة على العباسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة قبول استقالة المهندس علي العباسي رئيس النادي وخالد كرم عضو مجلس إدارة النادي اليوم السبت. وقررت الجمعية العمومية لنادي غزل المحلة تعيين أسامة خليل رئيسا للنادي خلفا للعباسي، مع استمرار عمر عبد الله نجم المحلة السابق فى منصبه كنائب لرئيس النادي. كما قررت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين المهندس وليد خليل عضوا لمجلس إدارة النادي المحلاوي. ويكون بذلك تشكيل المجلس الجديد لغزل المحلة مكونا من: أسامة خليل رئيسا عمر عبدالله نائب الرئيس وليد خليل عضو مجلس الإدارة