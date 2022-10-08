شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب الاجتماع بكولر وفيريرا لمناقشة موقف لاعبى الأهلى والزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي وفيريرا المدير الفنى للزمالك، لحل أزمة مشاركة لاعبى الفريق الأحمر والأبيض أمام إيسواتني يومى 23 و30 أكتوبر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمؤهلة أيضا لأولمبياد باريس 2024، فى الوقت الذى يخوض فيه الأهلي والزمالك مباراة السوبر المحلي 28 من نفس الشهر.

ويضم المنتخب الأولمبي من الأهلي كلاً من حمزة علاء وأحمد سيد غريب ومحمد أشرف ورأفت خليل ومحمد مغربي، ومن الزمالك محمد طارق.

فى سياق آخر، يستضيف استاد الإسكندرية مباراة المنتخب الأولمبي مع إيسواتيني في إياب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الكاف بإقامة مباراة المنتخب الأوليمبي مع ايسواتيني بملعب الأخير يوم 23 أكتوبر الجاري فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات الأفريقية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بينما تقام مباراة العودة 30 أكتوبر.

ويصعد الفائز من مجموع المباراتين للدور الثالث لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا فى الجولة الأخيرة المؤهلة للدورة المجمعة والتى تقام فى المغرب ويتأهل منها الثلاثة الأوائل إلى الأولمبياد.

وكانت القرعة قد جنبت المنتخب الأوليمبي المصري اللعب فى الدور التمهيدي، بينما تأهل ايسواتيني على حساب بتسوانا، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للكابتن محمد بركات مع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرازيلى ميكالي، المدير الفني، للترتيب للمعسكر المقبل.