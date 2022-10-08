شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والرياضى اللبنانى فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الرياضى اللبنانى، اليوم، فى ثالث جولات البطولة العربية للسلة، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.





موعد مباراة الأهلى والرياضة اللبنانى

تقام مباراة الأهلى والرياضى اللبنانى فى ثالث مباريات البطولة العربية فى الخامسة مساءً بتوقيت الكويت ـ الرابعة بتوقيت القاهرة، ويتواجد فريق رجال سلة الأهلى بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

قائمة الاهلى فى البطولة العربية

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من، سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

ويترأس بعثة الفريق فى البطولة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ، ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى والذى يقع في مجموعة أخرى.