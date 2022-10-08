شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مبارة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني اليوم السبت 8-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره خيتافي اليوم السبت 8-10- 2022، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.



ويستضيف ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز مباراة الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، رغم تصريحات أنشيلوتي بأن استبعاده من التدريبات أمس كان احترازيًا.

كما استمر غياب تيبو كورتوا حارس المرمى البلجيكي، بالإضافة إلى داني سيبايوس، فيما عاد لوكا مودريتش بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس جونيور.



استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تشكيلة فريقه لمباراة خيتافي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

خيتافي يستضيف ريال مدريد، في المباراة المقررة غدا السبت، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

ويفتقد النادي الملكي لخدمات الثلاثي "كريم بنزيما وتيبو كوروتوا وداني سيبايوس" للإصابة.

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتربع حاليًا، في حين يتواجد خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط.



ويمتلك ريال مدريد 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، في حين يحتل خيتافي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.



يسعى فريق ريال مدريد إلى فض الشراكة مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني عندما يواجه اليوم السبت خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متساويا مع برشلونة، لكن الأخير يتصدر فقط بفارق الأهداف.

وحقق الريال العلامة الكاملة في أول 6 مباريات من عمر المسابقة، قبل أن يسقط في فخ التعادل خلال الجولة الماضية أمام أوساسونا بنتيجة 1-1.

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على خيتافي، مساء يوم السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة 6.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني في الشرق الأوسط والوطن العربي.

كما علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن حالة الدولى الفرنسي كريم بنزيما بعد غيابه عن تدريبات امس استعدادًا لمواجهة خيتافي اليوم بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وأكد أنشيلوتي أن بنزيما يعاني من الإجهاد قائلا، "لقد لعب بعد شهر مباراتين متتاليتين، إنه مثقل بعض الشيء، ليس مستبعدًا، إذا كان على ما يرام غدًا يمكنه اللعب".

وأضاف مدرب الريال، "دون كريم قمنا بعمل جيد فى الهجوم، قد يبدو أن الهجوم وحده هو الكافى، ولكن فى كرة القدم اليوم الأمر ليس كذلك، يجب أن نكون جيدين فى جميع المراكز".

وعن إمكانية الفوز على خيتافي قال أنشيلوتى، "المفاتيح هى نفسها كما هو الحال دائمًا، للحصول على أفضل النتائج منا للاستعداد بشكل جيد على الرغم من الصعوبات، فى العام الماضي خسرنا هناك، لم يبدأ خيتافى هذا الموسم بشكل جيد، لكنه قدم أداءً جيدًا فى الأسابيع الأخيرة، لديهم كثافة وتنظيم جيد".

وعن الأخطاء الدفاعية لفريقه قال مدرب الريال، "هذه لحظات تحدث فى كرة القدم، الأمور لا تنجح، عندما يكون لدينا الكرة التى تتركنا كسالى قليلًا فى الدفاع، لدينا مدافعون أقوياء للغاية، لقد أظهر الفريق أنه عندما يركزون، فإنهم يدافعون بشكل جيد للغاية".

وعن الإصابات قال، "كورتوا سيون متواجدا فى الكلاسيكو، يجب أن يتوقف سيبايوس لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن الباقى على ما يرام، لحسن الحظ حتى الآن تعاملنا مع الإصابات بشكل جيد".

وعن مستقبل توني كروس قال أنشيلوتى، "كروس جيد جدًا، ذهنيًا وبدنيًا، إنه يبتسم دائمًا ولا يغضب أبدًا، دائمًا ما يخبرني بأنه يكون عصبيًا عندما أسأله قبل المباريات، أما قرار التجديد ففى يده".

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، في حين يتواجد خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط.