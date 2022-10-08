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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مراسم قرعة الدوري المصري موسم 2022-2023، الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

وتقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد في غضون ساعات قليلة، وتخوض كافة الفرق البطولة بطموحات مختلفة، بين التتويج باللقب أو المربع الذهبي، أو تجنب الهبوط للدرجة الأدنى.

موعد قرعة الدوري المصري موسم 2022-2023



ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد قرعة الدوري المصري موسم 2022-2023 والقنوات الناقلة.

كشفت رابطة الأندية المصرية عن موعد قرعة الدوري المصري موسم 2022-2023 بشكل رسمي.

وتنطلق مراسم قرعة الدوري المصري في تمام الثانية ظهر الأحد المقبل، الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.



تستحوذ قنوات أون تايم سبورتس، المتاحة مجانا عبر قمر نايل سات، على حقوق نقل المنافسات الرياضية المصرية في الموسم الجديد.



القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري موسم 2022-2023 هي أون تايم سبورتس 1.

قال عامر حسين المشرف على المسابقات في رابطة الأندية خلال وقت سابق إن "موعد انطلاق الدوري المصري هو أحد يومي 17 أو 18 أكتوبر الحالي على أقصى تقدير".

وأتم "بعد مراسم القرعة بنحو 5 أيام، سيتم الكشف جدول مباريات الدوري المصري بالكامل".

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تعاقد النادي الأبيض مع لاعب فريق وادي دجلة ومنتخب مصر للشباب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك إن النادي أتم صفقة التعاقد مع يوسف حسن، لاعب وادي دجلة.

وأضاف: "فيريرا كان متمسكا بضم يوسف حسن، ونجحنا في إقناع إدارة دجلة بالاستغناء عن اللاعب، وبهذا تتبقى صفقتان للزمالك قبل غلق الميركاتو الصيفي".

وكانت عدة تقارير صحفية مصرية أشارت مؤخرا إلى انتهاء الميركاتو الصيفي في مصر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الجديد من الدوري المصري.

وقبل التعاقد مع يوسف حسن، كان الزمالك أبرم عدة صفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" وعمر جابر من بيراميدز، والبنيني سامسون أكينيولا قادما من كاراكاس الفنزويلي، والمغربي زكريا الوردي قادما من الرجاء البيضاوي.

يوسف حسن هو مهاجم شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وهو من مواليد 20 يونيو/ حزيران 2003.

بدأ يوسف حسن مسيرته في نادي المقاولون العرب، وكان هدفا للنادي الأهلي في صيف 2021، لكن الخلافات المادية أجهضت الصفقة، لينضم في النهاية إلى وادي دجلة الذي ينافس حاليا في الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن لاعب الزمالك الجديد لم يخف حبه وتشجيعه للنادي الأهلي، الغريم التقليدي للفريق الأبيض، وقال في تصريحات تلفزيونية: "شرف لي اللعب مع الأهلي، رفضت عرضا من سبورتنج براجا البرتغالي بخلاف عدة عروض محلية من الدوري الممتاز من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء".

وأتم: "قميص الأهلي يساوي كل قمصان أندية مصر"، وهو التصريح الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، خاصة مع اقترابه من الزمالك.

وجه الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني، صدمة قوية لإدارة ريال مدريد الإسباني، بحسم وجهته المُقبلة.

ويعد بيلينجهام هدفا رئيسيا للأندية الأوروبية الكبرى في الميركاتو الصيفي المُقبل 2023، وعلى رأسها الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى ريال مدريد.



وشهدت الأيام الأخيرة خروج تقارير صحفية عدة لتؤكد أن الريال هو الأقرب للظفر بخدمات بيلينجهام، رغم قيمته المالية التي تقدر بـ150 مليون يورو

وحسب لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن بيلينجهام أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى ليفربول حال التقدم بعرض رسمي في صيف 2023.

وأوضح المصدر أنه رغم تمسك ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة بضم اللاعب، إلا أنه يتطلع للانضمام إلى ليفربول بأي وسيلة.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضا واحدا لنادي دورتموند وإذا تم رفضه سينسحب من الصفقة على الفور.

ويمتلك بيلينجهام (18 عاما) إمكانيات فنية مذهلة رغم صغر سنه، بما جعله أحد أهم اختيارات جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا المنتظرة في كأس العالم 2022.

وشارك بيلينجهام مع "أسود الفيستفاليا" هذا الموسم في 12 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الأنباء التي ربطت ناديه بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن هناك بندا سريا في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، يمنح ريال مدريد حق التعاقد معه في صيف 2024، مقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 160 مليون يورو.



الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نفى هذه الأنباء قبل أيام قليلة، مؤكدا أن "اللاعب يرتبط بعقد معنا حتى صيف 2027، ولا تربطه أي صلة بفرق أخرى".

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، علّق المخضرم أنشيلوتي على الأمر قائلا: "نحن نمتلك عدة لاعبين على أعلى مستوى، ولا توجد نية للتفكير في أي لاعب حاليا".

ويحل الفريق الملكي ضيفا على جاره خيتافي مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وأكد أنشيلوتي أنه لن يتحدث عن هالاند مجددا، موضحا أن الشيء الأهم في الوقت الحالي هو التركيز على تحقيق الانتصارات في المباريات المُقبلة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد، بل شهد صيف 2022 مفاوضات قوية للظفر بخدماته، لكن اللاعب النرويجي فضّل الانتقال لاحقا إلى مانشستر سيتي.



وكان هالاند انضم لصفوف بطل إنجلترا خلال الميركاتو الصيفي الأخير، مقابل 65 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني.

جدير بالذكر أن هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، علما بأن إجمالي أهدافه مع "السيتيزنز" بلغ 19 هدفا، بجانب 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بكل المسابقات.