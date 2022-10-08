«حكايتي لسه منتهتش».. عبدالله السعيد يمدد عقده مع بيراميدز رسميًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي بيراميدز، اليوم السبت، تجديد عقد لاعبه عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، لمدة موسم إضافي ينتهي في 2024، ليستمر اللاعب رفقة الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.

وأصدر بيراميدز بياناً قال فيه: "في إطار سعي إدارة نادي بيراميدز، للحفاظ على أهم نجوم فريق الكرة، والركائز الأساسية، نجحت الإدارة في إتمام إجراءات تمديد تعاقد قائد الفريق عبد الله السعيد، لمدة موسم إضافي، ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه الكابيتانو عبد الله السعيد مع نادي بيراميدز، فإن قائد النادي مستمر مع الفريق حتى عام 2024".

وبهذه الخطوة، ينهي بيراميدز حالة الجدل بشأن عبدالله السعيد، وذلك بعد أن دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب، إلا أن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وعبدالله السعيد (37 عاماً) هو أحد أهم لاعبي كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء مع المنتخب المصري أو الأندية، حيث يعتبر من اللاعبين القلائل الذين دخلوا نادي المائة في الدوري المصري الممتاز ورفع رصيده مؤخرا من الأهداف في الدوري إلى 119 هدفا.

ويمتلك السعيد في رصيده الدولي مع منتخب مصر الأول، 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف، وكانت أولى مبارياته بقميص الفراعنة أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس العالم، وذلك في شهر يونيو من عام 2008.

وكان عبد الله السعيد أحد أهم ركائز منتخب مصر في التأهل لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار خلال التصفيات وقاد الفراعنة مع بقية زملائه في بلوغ المونديال بعد غياب لمدة 28 عاما عن التأهل.

وحقق السعيد العديد من الألقاب، رفقة الأهلي فريقه السابق، فريقه السابق، بواقع 4 ألقاب للدوري الممتاز، السوبر الأفريقي مرتين، السوبر المصري مرتين، مرة واحدة كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا مرتين، ومرة واحدة بطولة الكونفدرالية، وفي موسم 2019-2020 حقق لقب هداف الدوري الممتاز برصيد 19 هدفا، بقميص نادي بيراميدز.

يشار إلى أن عبدالله السعيد انضم لصفوف فريق بيراميدز في يناير 2019 قادما من أهلي جدة السعودي.