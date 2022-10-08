2 مليار و300 مليون جنيه.. وسائل إعلام تكشف حقيقة عقد رعاية النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رعاية النادي الأهلي مقابل 2 مليار و300 مليون جنيه.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بالنادي الأهلي، رفض الكشف عن هويته، نفيه للأنباء المتداولة حالياً، مشيراً إلى أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات على حد قوله.

وقال المصدر: "هذه الأرقام غير صحيحة وغير منطقية ، الأمور هذا العام مختلفة فيما يتعلق بالرعاية عكس السابق الذي كان يبيع فيه الأهلي حقوق البث منفصل برقم وحقوق الرعاية برقم أخر".

وأوضح: "حصلت الشركة السابقة على حقوق رعاية الأهلي ولكن الوضع هذا العام مختلف حيث اعتمد النادي على شركة كمسوق حصري وفق سياسات البيع والتسويق التي يتم التوافق حوله بين الجانبين فالنادي مشارك ومتداخل في عمليات البيع".

وتابع المصدر: "الرقم الثابت حتى الأن هو حصول الأهلي على 500 مليون جنيه نظير بيع حقوق البث بزيادة 25% عن العقد السابق الذي وصل إلى 400 مليون جنيه خلال أربع سنوات".

وأضاف: "الأهلي حصل على 520 مليون جنيه نظير بيع حقوق رعايته خلال الأربعة سنوات الماضية وكانت الشركة هي من تتولي بيع الحقوق الحصرية التي حصلت عليها ولكن الأمر اختلق حالياً بما يتعلق في اسلوب بيع الحقوق والأمور تسير على قدم وساق خلال اجتماعات ومناقشات ".

وأكد المصدر "بدون شك عقد رعاية الأهلي للأربع سنوات القادمة سيكون الأعلى في تاريخ النادي ولكن الرقم المحدد يصعب حسبته وإعلانه للرأي العام حالياً".

وكشف المصدر أن "شركة كرة القدم السابقة وضعت سياسة وأسلوب ونظام وعملت على هذا الملف بجهد وحصلت على بعض العروض وبات هناك أساس تم وضعه كمرجعية للمرحلة الحالية ".

يشار إلى أن الأهلي أعلن في أغسطس الماضي تعاقده مع الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارًا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026 .