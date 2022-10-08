شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الاعتماد على الزنارى فى دفاع الزمالك أمام فلامبو بعد إصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت فرص مشاركة مصطفى الزنارى مدافع الزمالك الجديد، فى مواجهة فلامبو البوروندى المقرر إقامتها فى السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الزنارى فى الدفاع أمام فلامبو، بعدما تعرض محمود الونش لإصابة عضلية خفيفة، أدت لعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء أمس الجمعة، وخاض اللاعب تدريبات تأهيلة فى الجيم.

وبدأ "الونش" فى برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية خفيفة، وتواجد اللاعب في ملعب التدريب أمس، وعقد جلسة سريعة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للاطمئنان على حالته.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.