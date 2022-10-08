شكرا لقرائتكم خبر عن رأفت خليل: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رأفت خليل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى قائمة الفريق المتواجدة في تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن وجوده في القائمة الإفريقية بشكل عام أمر يسعده بكل تأكيد ومصدر فخر له، وأنه يأمل أن يكون على قدر المسئولية ويحقق طموحه الشخصي في تقديم الأداء المنتظر منه، والذي يؤهله للتواجد مع كوكبة من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق.

دور اللاعبين الكبار

وأوضح لاعب الأهلي الشاب أن دور اللاعبين الكبار مع الشباب سواء الذين يتم تصعيدهم للمشاركة مع الفريق الأول في التدريبات أو انضمامهم إلى القائمة في المباريات الرسمية دور مهم للغاية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس جديدًا على من يرتدي قميص الأهلي بشكل عام.

وواصل خليل حديثه بالتأكيد أن أي لاعب يشارك مع الفريق سريعًا ما يتأقلم على كافة الأمور بفضل الروح التي تسود الفريق بشكل عام.

نتيجة إيجابية

وتطرق خليل للحديث عن مباراة الاتحاد المنستيري مؤكدًا أن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق التونسي، في المباراة التي تقام الرابعة عصر الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

أصحاب خبرات

وأضاف لاعب الأهلي الشاب أن الأهلي يمتلك لاعبين أصحاب خبرات على المستوى الإفريقي، وسبق أن توجوا من قبل بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في آخر ثلاث نسخ للبطولة، إلى جانب الفوز بالسوبر الإفريقي وبرونزية مونديال العالم للأندية، وهو ما يؤكد أن لديهم القدر الكافي من الخبرات للتعامل مع مباراة الاتحاد المنستيري الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

ضربة البداية

وأشار خليل إلى أن المواجهات التي تجمع الأهلي مع الأندية التونسية دائمًا ما تكون صعبة وأن اللاعبين يدركون هذا الأمر جيدًا، إلى جانب رغبة فريق الاتحاد المنستيري في تحقيق نتيجة مرضية لجماهيره، ولكن الأهلي أيضًا لديه جماهير تتطلع إلى ضربة بداية قوية في دوري أبطال إفريقيا والعودة بنتيجة إيجابية من تونس تساعده في مباراة العودة التي تقام في مصر.

واختتم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن هناك إصرارًا من اللاعبين على إسعاد الجماهير من خلال الوقوف على منصات التتويج في كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.