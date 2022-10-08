شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل 12 ألف دولار تكلفة علاج أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحمل 12 ألف دولار لصالح أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني واتحاد جدة السعودى، عبارة عن تكلفة علاجه عقب إصابته فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون حيث سافر اللاعب إلى ألمانيا حينئذ لاستكمال العلاج على نفقته الخاصة.

وطالب حجازي اتحاد الكرة بالمبلغ الذى تحمله للعلاج أكثر من مرة قبل تحويل المبلغ.