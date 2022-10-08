شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. بيراميدز يعلن تمديد عقد عبد الله السعيد موسما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة نادى بيراميدز فى إتمام إجراءات تمديد تعاقد قائد الفريق عبد الله السعيد لمدة موسم إضافى، وذلك فى إطار سعى إدارة النادى للحفاظ على أهم نجوم فريق الكرة، والركائز الأساسية.

ووفقا للعقد الجديد الذى وقعه عبد الله السعيد مع نادي بيراميدز، فإن قائد النادى مستمر مع الفريق حتى عام2024، وهو ما سبق ونشره الخليج 365.

عبد الله السعيد هو أحد أهم لاعبي كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء مع المنتخب المصري أو الأندية، حيث يعتبر من اللاعبين القلائل الذين دخلوا نادي المائة في الدوري المصري الممتاز ورفع رصيده مؤخرا من الأهداف في الدوري إلى 119 هدفا.

ويمتلك السعيد في رصيده الدولي مع منتخب مصر الأول، 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف، وكانت أولى مبارياته بقميص الفراعنة أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس العالم، وذلك في شهر يونيو من عام 2008.

الكابيتانو يمتلك العديد من البطولات، حيث حقق لقب الدوري الممتاز ٤ مرات، ولقب كأس مصر مرة واحدة، ولقب السوبر المصري مرتين، ولقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، ولقب كأس السوبر الأفريقي مرتين، ولقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة، وفي موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حقق لقب هداف الدوري الممتاز برصيد 19 هدفا، بقميص نادي بيراميدز.

وكان السعيد أحد أهم ركائز منتخب مصر في التأهل لبطولة كأس العالم بروسيا عام ٢٠١٨، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار خلال التصفيات وقاد الفراعنة مع بقية زملائه فى بلوغ المونديال بعد غياب لمدة 28 عاما عن التأهل.