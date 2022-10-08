شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. حمادة إمام معشوق الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التي لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة اليوم بطلها الراحل، محمد يحيي الحرية إمام وشهرته حمادة إمام والذي ولد في 28 نوفمبر 1943، في حي المنيرة المجاور لشارع القصر العينى بالقاهرة، تخرج في الكلية الحربية ليعمل ضابطا بالقوات المسلحة ليحال إلى المعاش برتبة عميد، كان والده ضابطا سابقا وحاكما لغزة عام 1954 وحارس مرمى المنتخب المصري، تزوج من الدكتورة ماجي الحلواني وله منها اللاعب حازم إمام وأشرف إمام.

كان أيضاً ضابطا بالقوات المسلحة المصرية ووصل إلى رتبة عميد، وشارك فى حرب أكتوبر عام 1973، وتوفي يوم 9 يناير 2016 إثر معاناته المرض عن عمر يناهز الـ 72 عاما، وانضم حمادة إمام إلى ناشئى الزمالك فى 1957، والتحق بالفريق الأول في عام 1958 ليستمر معهم حتى عام 1975، وفي تلك الفترة، فاز حمادة إمام بألقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في 4 مرات، كان حمادة إمام واحد من رفقة جيل الستينيات من عمر النور وأبو رجيلة، عصام بهيج وحنفي بسطان وغيرهم قدموا أفضل النتائج في تاريخ نادي الزمالك، حيث حققوا 3 بطولات للدوري خلال فترة الستينات، كما أنه لعب دور أساسي في حصول النادي على لقب الدوري مرتين على التوالي لأول مرة موسمي 1963-1964 و1964-1965.

كان يلعب كمهاجم في نادي الزمالك، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في كاس العالم في الثلاثينيات ووالد اللاعب حازم إمام كابتن الزمالك السابق، واشتهر بلقب "الثعلب".

ساهم مع نادي الزمالك فى الفوز 3 مرات بالدوري العام المصري وكأس مصر مرتين، وشارك أيضاً دولياً مع المنتخب المصري لكرة القدم، وعمل بعد اعتزاله كمعلق رياضي، ولكنه عاني من سوء الحظ كثيرا بسبب توقف الكرة المصرى لأكثر من موسم نتيجة لهزيمة 1967.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، تلك التي لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك في ذلك الوقت .

لقب حمادة إمام بالثعلب الكبير، وقد نال هذا اللقب نسبة لذكائه الكبير في الملعب وقتما كان لاعبا، وبين أشهر أهدافه التي استخدم فيها الذكاء البالغ، كان هدفه في مرمى الأهلي حين توغل من الطرف الأيسر وسدد في الزاوية القريبة ليخدع الجميع.

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة في الزمالك، وتدرج في العمل الإداري حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مجلس اللواء الدهشوري حرب .

عقب اعتزاله عمل معلق رياضي على التلفزيون المصري، وقام بتقديم برنامج «أهداف الأسبوع مع الثعلب» على قناة النيل للرياضية لأكثر من 10 أعوام، توفي في 9 يناير 2016 إثر معاناته المرض في إحدى المستشفيات.