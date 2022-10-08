شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتى الأهلى أمام الاتحاد المنستيرى فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته فى تونس اليوم، السبت، بعدما وصل العاصمة التونسية مساء الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة غداً الأحد. ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالى 20 ألف متفرج. موعد مباراة الإياب بين الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الإياب بين الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا تقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى يوم 15 أكتوبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ، ويعد المارد الأحمر هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت و ٱسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف، وفى الثانية بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبيا فى المباراة الثالثة أمام الطلائع.