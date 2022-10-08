شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلي بالفيديو قبل مواجهة اتحاد المنستيري بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق اليوم، السبت؛ للتأكيد على الجوانب الفنية والخططية والتى تدرب عليها اللاعبون فى القاهرة وتونس، والتى يرغب كولر فى تنفيذها خلال مباراة اتحاد المنستيري التونسي.
وعقد مارسيل كولر جلسات مع جهازه المعاون داخل فندق الإقامة بولاية سوسة منذ وصول البعثة إلى تونس لمواصلة التحضير لمباراة الاتحاد المنستيري، ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت تونس، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.
وناقش كولر مع جهازه المعاون بعض الترتيبات الخاصة بمحاضرات وتدريبات الفريق وغيرها من الأمور قبل لقاء اتحاد المنستيري المرتقب، حيث خاض الفريق صباح أمس أول مران بتونس استعداداً للمباراة المقبلة.
كما حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادى على عقد جلسة خاصة مع ثلاثي حُراس الفريق محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير من أجل توجيه العديد من النصائح والتعليمات الفنية لهم قبل ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.
وشرح يانكون بعض التعليمات للحراس الثلاثة خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش تدريبات الفريق بملعب المرادي بمدينة سوسة التونسية استعداداً لمباراة اتحاد المنستيرى.
وناقش مدرب حراس الأهلي مع الشناوي ولطفي وشوبير بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق إتحاد المنستيري ونقاط القوة فى لاعبيه وأمور أخرى تتعلق بواجبات حارس المرمى في المباراة المرتقبة والذى سيكون محمد الشناوي حسب التشكيل المتوقع للأحمر فى هذه المباراة.
ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الأول، الخميس، تونس لخوض مباراة الغد وضمت قائمة الفريق في تونس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.