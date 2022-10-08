شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلي بالفيديو قبل مواجهة اتحاد المنستيري بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق اليوم، السبت؛ للتأكيد على الجوانب الفنية والخططية والتى تدرب عليها اللاعبون فى القاهرة وتونس، والتى يرغب كولر فى تنفيذها خلال مباراة اتحاد المنستيري التونسي.

وعقد مارسيل كولر جلسات مع جهازه المعاون داخل فندق الإقامة بولاية سوسة منذ وصول البعثة إلى تونس لمواصلة التحضير لمباراة الاتحاد المنستيري، ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت تونس، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وناقش كولر مع جهازه المعاون بعض الترتيبات الخاصة بمحاضرات وتدريبات الفريق وغيرها من الأمور قبل لقاء اتحاد المنستيري المرتقب، حيث خاض الفريق صباح أمس أول مران بتونس استعداداً للمباراة المقبلة.