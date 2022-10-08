شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى فى دور الـ32 الأفريقى قبل مواجهة بطل تونس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصرغد الأحد بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة، فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الأفريقى الحادى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

وقبل مواجهة الاتحاد المنستيرى نستعرض ماذا يفعل الأهلى فى بداية مشواره آخر 10 سنوات..

2021 /2022

التقى الأهلى مع الحرس الوطنى بطل النيجر فى دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وتعادل المارد الأحمر ذهاباً بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق فوزاً كاسحاً فى مباراة الإياب بالقاهرة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف.

2020 /2021

التقى الأهلى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، فاز المارد الأحمر ذهاباً 1-0 وكرر انتصاره فى مباراة الإياب 4-0.

2019/2020

التقى الأهلى مع فريق اطلع بره من جنوب السودان فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020، فاز المارد الأحمر ذهابا 4 – 0، وكرر انتصاره فى مباراة الإياب بنتيجة 9 – 0.

2018/2019

تقابل الأهلى مع جيما آبا جيفار الإثيوبى فى دور الـ32 موسم 2018 / 2019، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون مقابل.

2017

التقى الأهلى مع بيدفيست الجنوب إفريقى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2017 فاز المارد الأحمر بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، وحسم التعادل السلبى مباراة الإياب.

2016

واجه الأهلى نظيره ريكرياتيفو الأنجولى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2016، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز المارد الأحمر فى مباراة الإياب بهدفين دون رد.

2015

تفوق الأهلى على نظيره الجيش الوطنى الرواندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث فاز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0.

2014

تخطى الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى بصعوبة بالغة فى بداية مشواره الإفريقى عام 2014، حيث تبادل الفريقين الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يحسم المارد الأحمر تأهله بركلات ترجيح بنتيجة 4-3.

2013

افتتح الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2013 بمواجهة فريق توسكر الكينى فى دور الـ32، وفاز المارد الأحمر ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0 وتأهل لدورالـ16 بالبطولة.

2012

تقابل الأهلى مع البن الأثيوبى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.

2011

بداية مشوار الأهلى الإفريقى عام 2011 جاءت ضد فريق سوبر سبورت بطل جنوب إفريقيا، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون رد.

2010

استهل فريق الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2010 بمواجهة فريق جانرز بطل زيمبابوى فى دور الـ32، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 1-0، وفاز فى لقاء الإياب 2-0، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة.