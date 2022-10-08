شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يقترب من المقاولون العرب بعد فسخ تعاقده مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد علاء، مدافع النادي المصرى السابق، من الانضمام إلى المقاولون العرب فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعدما فسخ تعاقده مع النادى المصرى بالتراضي قبل فترة.

وقرر شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، استبعاد 14 لاعبًا من صفوف المقاولون، بالإضافة إلى اعتزال حسن الشامى قائد الفريق الذى تحول إلى العمل الإدارى بالنادي ليشغل منصب مدير شئون اللاعبين.

وضمت قائمة الراحلين عن المقاولون العرب خلال الميركاتو الصيفي الجاري 14 اسمًا من أصحاب الخبرات وهم: محمد سمير ومحمود عبد العزيز ومحمد حمدي زكي ومحمد طلعت وأحمد داوودا وكريم مصطفى وخالد الحسيني وأحمد كابوريا وخالد عبد الرازق وباسم علي، عماد فتحي وأحمد عبد العزيز، أحمد علي، محمود عزت.

ويبدأ فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، اليوم السبت، المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد، ويدخل ذئاب الجبل معسكراً مغلقاً بمقر النادى بالجبل الأخضر، يتخلله تجربتان وديتان أمام إنبي وطلائع الجيش، ليكون الفريق جاهزاً بعدها لخوض منافسات الدوري العام المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وكان شوقي غريب قد منح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة، وذلك عقب مواجهة مالية كفر الزيات فى المباراة الودية الخامسة التى أقيمت بمعسكر الإسكندرية، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لانطلاقة الموسم الجديد.