شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن رسمياً ضم مدافع الزمالك محمود شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سموحة التعاقد مع محمود شبانة، مدافع نادى الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأنهى النادى إجراءات التعاقد مع اللاعب والاتفاق على كافة التفاصيل مع إدارة نادى الزمالك، ووقع شبانة عقود انضمامه للفريق السكندرى بحضور طارق العشرى المدير الفنى للفريق.

وأكد طارق العشري أن محمود شبانة سيكون إضافة متميزة لدفاع سموحة خلال الموسم الجديد، مشيداً بقدراته الفنية والبدنية.

وانتظم محمود شبانة فى التدريبات الجماعية للفريق، ومن المنتظر أن يشارك فى المباراة الودية أمام الاتحاد السكندرى اليوم.

وأعلن نادى سموحة، فى وقت سابق، الاستغناء عن محمود عزت وأحمد حمص وبهاء مجدى، كما نجح فى ضم المهاجم الغاني بنجامين بواتنج قادما من نادى الاتحاد السكندري، لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، لتدعيم هجوم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية.