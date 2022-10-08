شكرا لقرائتكم خبر عن متى تأسس وأبرز ألقابه.. معلومات تهمك عن فلامبو منافس الزمالك بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك تحدياً جديداً عندما يلتقي فلامبو البوروندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء غدٍ، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدرس فيريرا الاعتماد على عناصر الخبرة لحسم المباراة مبكرا، وطالب فيريرا خلال جلسة جمعته باللاعبين بضرورة استغلال الفرص وتسجيل هدف مبكر يسهل مهمة الفريق فى البداية، كما حذر المدافعين من خطورة الفريق البوروندى الذى يعتمد على الكرات الطويلة المتقنة خلف المدافعين.

فريق فلامبو هو فريق حديث النشأة واستطاع تحقيق مفاجأة مدوية بعد تتويجه ببطولة الدوري البوروندي الموسم الماضي، ونستعرض أبرز المعلومات عن منافس الزمالك فى السطور التالية:

ـ تأسس فلامبو عام 2016

ـ صعد الفريق للدوري موسم 2017-2018

ـ يملك نادي فلامبو دو سنتر فى سجله لقبا وحيدا، وتحديدا بطولة الدوري المحلي التي توج بها موسم 2021-2022

ـ تربع على قمة الدوري البوروندي في الموسم الماضي بعدما حصد 53 نقطة

ـ خلال الموسم الماضي حقق فلامبو 16 فوزا و5 تعادلات مقابل تكبده 9 هزائم، متقدما بفارق نقطة وحيد على ملاحقه المباشر أتلتيكو أولمبيك

ـ حصد فلامبو لقب أقوى خط هجوم في الموسم الماضي بعدما أحرز لاعبيه 40 هدفاً

ـ نجح فلامبو البوروندي نجح في تخطي الاتحاد الليبي، بعدما فاز عليه بهدف دون رد في تنزانيا، قبل أن يخسر مباراة العودة خارج ملعبه بنتيجة هدفين لهدف في دور الـ 64.

ـ في الموسم الجاري يحتل فلامبو المركز السابع بالدوري برصيد 13 نقطة

ـ حصد فلامبو 4 انتصارات وخسر في مباراة وتعادل في مثلها بالموسم الجاري

ـ سجل لاعبو فلامبو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى في هذا الموسم