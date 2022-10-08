شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الاتحاد المنستيري والتي تقام غدا، الأحد، على ملعب مصطفى بن جنات فى المنستير، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بأحد الفنادق بولاية سوسة.

ويحضر الاجتماع من الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، نائب المدير الإداري، كما يحضر الاجتماع الطاقم الإداري لفريق الاتحاد المنستيري والمسئول الأمني ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويناقش الحضور خلال الاجتماع الفني الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين للملعب وتوقيت المغادرة والزى الخاص بكل فريق، وكافة الضوابط المتعلقة بالشق الإداري، كما هو معتاد قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت تونس الرابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات الذى يستضيف مباراته غدا أمام الاتحاد المنستيري.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس مساء الخميس الماضي وخاض الفريق مرانه أمس على ملعب المرادي في ولاية سوسة.

وقام العميد دكتور محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، بزيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق أمس، والتقى «الحازمي» بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في تونس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الاداري؛ بهدف الاطمئنان على البعثة والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة أثناء وجودها في تونس.