شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتواصل مع الفيفا لاستئناف القيد بعد دفع مستحقات معين الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مسؤولو المصري، خلال الساعات الأخيرة، اتصالاتهم مع الفيفا لرفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي، بعد حل أزمة مستحقات معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، حيث تسلم مسؤولو المصري خطاباً أمس بإيقاف قيد الفريق لثلاث فترات بسبب التأخر فى دفع مستحقات معين الشعباني.

وتواصل كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، مع المدرب التونسي معين الشعباني، أمس الجمعة، وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بدفع المستحقات والتي تقدر بـ270 ألف دولار قيمة شهرين شرطا جزائيا ومستحقات عن مدة قضاها فى تدريب المصرى.

ويترقب مسؤولو المصري رفع القيد بشكل رسمي لقيد الصفقات الجديدة والتي تبلغ 10 صفقات حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم.

كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.